Cizre'de KOSGEB destekli 11 iş yerinin açılışı yapıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde KOSKEB desteği ile kurulan 11 iş yeri Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre TSO Yönetim kurulu Başkanı Salih Sefinç, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Abdullah Yurten'in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Cizre'deki iş yeri açılış törenlerine Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Cizre TSO Yönetim kurulu Başkanı Salih Sefinç, KOSGEB Şırnak İl Müdürü Abdullah Yurten, Şırnak Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nihat Manas, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hafzullah Menduhoğlu, Cizre Kuyumcular Derneği Başkanı İhsan Güneş ve KOSGEB desteğinden faydalanan işyeri sahipleri katıldı. Cizre TSO Başkanı Salih Sefinç açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün KOSGEB destekli 11 iş yerini aynı gün açmanın mutluluğunu yaşadık. KOSGEB desteğini önemsiyoruz çünkü geçlerimiz ve iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımızın belirli bir bütçeleri olmadığından dolayı bu tür girişimleri yapamıyordu ve onlar için aynı zamanda bir hayaldi. Ama bugün KOSGEB destekleri sayesinde gençlerimiz ve kadınlarımız kendi iş yerlerini açma fırsatı yakalıyor. Bu arkadaşlarımız gidip birilerinin yanında çalışacaklardı. Ama bu gün kendi iş yerlerini açtılar. Bu işletmelerimiz büyüyecek ve kendilerinden başka insanlara da istihdam kaynağı olacak ve bölgemizde istihdam alanı oluşturulacak" dedi.

Katılımcılar iş yerlerini tek tek ziyaret ettikten sonra açılış kurdelelerini kesip yeni iş yerlerini hizmete açtı.