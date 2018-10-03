Cizre'de Kur'an kursu öğrencileri resim sergisi açtı

Şırnak'ın Cizre ilçesi Sanat Sokağı'nda İlçe Müftülüğüne bağlı Hafızlık ve Yatılı Kuran kursunda eğitim alan öğrenciler tarafından resim sergisi açıldı. Sergi yoğun ilgi gördü.

Serginin açılışına, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, TSO Başkanı Salih Sefinç, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Vali Aktaş, Cizre Müftülüğünün çok güzel işler yaptığına vurgu yaparak, “Geleceğimiz olan yavrularımızın dinini, diyanetini bilerek, İslam inancımızı en iyi şekilde öğrenerek geleceğe hazırlanmaları konusunda gerçekten güzel çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca bu öğrencilerimizin bilgi, becerilerini artırıcı ve faydalı faaliyetlerde icra ediliyor. Ben İlçe Müftümüz başta olmak üzere bu organizasyonlara destek veren, emek veren, katkı sunan bütün kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu sergide büyük emekleri olan bütün çocuklarımızın da gözlerinden öper, serginin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi. Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Serginin 2 gün boyunca açık olacağı belirtildi.