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24 Mayıs 2018 14:32

Cizre’de Kuran Kursu ve El Sanatları Merkezinin temeli törenle atıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesince, Kur’an Kursu ve El Sanatları Merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Cizre’de Kuran Kursu ve El Sanatları Merkezinin temeli törenle atıldı

24 Mayıs 2018 14:32


Cizre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Dağ Kapı Mahallesinde inşasına başlanan Kur’an Kursu ve El Sanatları Merkezinin temeli Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz’ın katıldığı törende dualarla atıldı. Kaymakam Arıcan, temeli atılan Kuran Kursu ve El Sanatları Merkezi Binasının inşaatının hayırlı olmasını diledi. Arıcan, "Kuran Kursu ve El Sanatları Merkezi tüm ilçemize hizmet edecek. Memleketimizin güzel ahlakla yetişen nesillere ihtiyacı var. Kuran Kursumuzda buna vesile olacaktır. İnşallah bu gün temelini attığımız bu inşaatın en kısa sürede açılışını da hep birlikte yaparız” dedi.


Kur’an Kursu ve El Sanatları Merkezinin temeli dualar eşliğinde atıldı.




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