Cizre’de ‘Namazla Diriliş İkinci On Yıl’ programı düzenlendi

Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Namaz Gönüllüleri Platformu ve İmam Hatipliler Şırnak Başkanlığı destekleriyle Kaymakamlık Konferans Salonu düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Adem Ergül, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, Ensar Vakfı Şırnak Şube Başkanı Fevzi Rençber, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, “Namaz kılmak dünyadaki ilk ve en önemli vazifelerimizden biridir. Eğer İslam tek kelime ile anlatmamız istense ‘namaz’ diyebiliriz. Dünyada en üst makamdan en alt görülenine kadar her kes aynı safta toplayıp, Allah’ın karşısında hepsinin ve her kesin insan olarak eşit olduklarını namaz kadar vurgulayan başka bir eylem yoktur. İnsan bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi ruhunda gıdaya ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdası namazdır. Ve insan bedeni çeşitli kirlerle kirlendiği gibi ruhu da kirlenir. Bu iki kiri de namaz temizler. Namaz insanı yalnızlık duygusundan kurtarır. Günde en az beş defa tekbir alınırken, dünyayı ve içinde bulunanları arkasına atan ve bu hareketleriyle en azından şunları demek ister; bütün dünya bir yana olsa bana Allah’ım yeter. Ben ondan başka boyun eğecek kimse tanımıyorum. En büyük Allah’tır diyorum ve benim namazıma onun ihtiyacı olmadığını da böylelikle itiraf ediyorum” dedi.

TÜGVA’nın dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adalettin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu anlatan Som, “TÜGVA olarak, gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde genç tanımızı değiştirmek adına yola çıktık. Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, ayakları yere basan, araştıran, bilim ve mantık çerçevesinde sorgulayan, kültürel birikime önem veren yenilikçi ve nitelikli, beşeri sermayenin oluşumuna katkı sağlayarak, muasır medeniyetimizin ihya ve inşa edecek nesilleri yetiştiren ve yeni nesil gencin enerjisini, hızı ve dinamizmi ile iyilik odaklı işler yapan, deneyimini paylaşan ve yaşatan derdi vatana, millete ve ümmete hizmet etmek olan bir yeni nesil gençliği yetiştirmeyi arzuluyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Medeniyet Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Niziplioğlu, Eğitimci Yazar Ramazan Kayan, Münir Arıkan, İstanbul Çatalca vaizlerinden Masum Vanlıoğlu, ilahiyatçı yazar Ahmet Bulut ve emekli din görevlisi Abdulmetin Balkanlıoğlu katılımcılara “namaz” konulu konferans verdi.

Konferansın ardından Vali Yardımcısı Adem Ergül, Cizre Kaymakamı Faik Arıcan’a desteklerinden dolayı plaket verdi.