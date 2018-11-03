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Cizre'de nehirde mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri’nde mahsur kalan köpek, Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde mahsur kalan köpek, Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Dicle Nehri'nde suyun içinde kımıldamadan duran köpeği gören vatandaşların durumu Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirmesinden sonra harekete geçen ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Cizre Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarla kıyıya yakın bir yerde ayakları balçığa batmış köpeği kurtarmayı başardı. Köpeği sudan çıkaran itfaiye erleri hayvanın vücudunda kırık olmadığını tespit ettikten sonra Cizre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne teslim etti. Yapılan sağlık kontrollerin ardından köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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