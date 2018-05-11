Cizre’de öğrencilere çocuk polis kimliği verildi

Proje hedef kitlesi olarak belirlenen, ilçe merkezindeki Zübeyde Hanım Anaokulu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Toplum Destekli Büro Amirliğinde görevli Polis Memurları Murat Cura, Ali Hankulu ve Sıla Ünal tarafından öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte minik öğrencilere suç ve suçlu mücadelede polise yardımcı olmanın önemi, polis-halk iletişimi ve bireyin toplumdaki yeri, okul içinde ve dışında trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar, yaşanması muhtemel asayiş olaylarında sergilenecek davranış biçimleri konularında toplam 4 saatlik eğitim verildi.

Cizre Polisinin minik öğrencilere yönelik etkinliğine Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ile Emniyet Müdürü Güngör Yıldız’da katılıp öğrencilere hem polisi anlattı hem de yanlarında getirdikleri oyuncukları öğrencilere dağıttı. Arıcan ve Yıldız toplum destekli büro Amirliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılan minik öğrencilere de temsili çocuk polis kimliği verildi.