Cizre’de öğrencilere motivasyon semineri

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan YGS ve LYS kurslarına katılan 120 öğrenciye moral ve motivasyon semineri verildi.

Program, Artuklu Ortaokulu 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konferans salonunda yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş, “Cizre Halk Eğitim Merkezi sınav öncesi ortaöğretim mezunu öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu YGS ve LYS hazırlık kursunu aralıksız sürdürmektedir. Kurs iki eşit ağırlık sınıfı, bir sözel, bir sayısal sınıf olmak üzere 120 öğrencinin katılımıyla devam etmektedir. YGS ve LYS sınavının yaklaşması dolayısıyla bir dershanenin desteğiyle öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri ve motivasyon semineri düzenlemiştir. Sınav öncesi kaygı ve stres konusuna yönelik öğrencilere sorular soruldu ve gevşeme egzersizleri yapıldı. Rehberlik uzmanının günlük hayattan vermiş olduğu başarı öyküleri öğrencileri derinden etkiledi. Seminerde ayrıca öğrencilere sınavın insan hayatında kendini gerçekleştirme noktasında çok önemli bir basamak olduğu ancak dünyada ki hiçbir şeyin kendilerinden daha değerli olmadığı ifade edildi” dedi.