Diğer
Kategoriler
30 Aralık 2016 16:49

Cizre’de öğrencilere motivasyon semineri

Cizre’de öğrencilere motivasyon semineri

30 Aralık 2016 16:49

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan YGS ve LYS kurslarına katılan 120 öğrenciye moral ve motivasyon semineri verildi.
Program, Artuklu Ortaokulu 15 Temmuz Demokrasi Zaferi konferans salonunda yapıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Gümüş, “Cizre Halk Eğitim Merkezi sınav öncesi ortaöğretim mezunu öğrencilerine yönelik başlatmış olduğu YGS ve LYS hazırlık kursunu aralıksız sürdürmektedir. Kurs iki eşit ağırlık sınıfı, bir sözel, bir sayısal sınıf olmak üzere 120 öğrencinin katılımıyla devam etmektedir. YGS ve LYS sınavının yaklaşması dolayısıyla bir dershanenin desteğiyle öğrencilere verimli ders çalışma yöntemleri ve motivasyon semineri düzenlemiştir. Sınav öncesi kaygı ve stres konusuna yönelik öğrencilere sorular soruldu ve gevşeme egzersizleri yapıldı. Rehberlik uzmanının günlük hayattan vermiş olduğu başarı öyküleri öğrencileri derinden etkiledi. Seminerde ayrıca öğrencilere sınavın insan hayatında kendini gerçekleştirme noktasında çok önemli bir basamak olduğu ancak dünyada ki hiçbir şeyin kendilerinden daha değerli olmadığı ifade edildi” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞIRNAK HABERLERİ
ŞIRNAK HAVA DURUMU
9
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Cuma
    Hafif Kar Yağışlı
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç