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25 Haziran 2018 01:40

Cizre’de polis izinsiz gösteriye müdahale etti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen guruba polis müdahale etti.

Cizre’de polis izinsiz gösteriye müdahale etti

25 Haziran 2018 01:40


Cizre’de 24 Haziran Milletvekili Seçimleri’nde HDP’nin yüzde on barajını geçmesini HDP’liler özel araçları ile cadde ve sokaklarda tur atarak kutladı. HDP’lilerin sevinç gösterileri sırasında seçim güvenliği için ilçenin birçok noktasında görev yapan polis zırhlı araçlarına ara sokaklarda toplanan bazı guruplar tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Dağılın, uyarılarına uymayan guruplara polis müdahale etti.


Cudi Mahallesi Eski Mezbahane mevki, Nur Mahallesi Botaş Caddesi ve İdil Caddesi’nde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen guruplara polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Polisin müdahalesi ile göstericiler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Polis olası başka bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkardı.




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