Cizre’de resim sergisi açıldı

Serginin açılışına, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Hatice Atan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kültür merkezi çalışanları katıldı. Hamidiye Kışlası’nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan Kaymakam Arıcan, “Cizremizde sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişmesi ve insanımızın bu faaliyetlere Şehrimizin ismini duyurması bizleri memnun etmiştir. Bugün de bu sergiyi düzenleyenleri tebrik ediyor katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.