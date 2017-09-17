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17 Eylül 2017 10:59

Cizre’de resim sergisi açıldı

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Sıtiye Zin Kadın Kültür Merkezi ile Bırca Belek Kültür ve Kalkınma Derneğince karma resim sergisi düzenlendi.

Cizre’de resim sergisi açıldı

17 Eylül 2017 10:59


Serginin açılışına, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Bırca Belek Kültür Sanat ve Kalkınma Derneği Başkanı Hatice Atan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kültür merkezi çalışanları katıldı. Hamidiye Kışlası’nda gerçekleşen serginin açılışında konuşan Kaymakam Arıcan, “Cizremizde sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin gelişmesi ve insanımızın bu faaliyetlere Şehrimizin ismini duyurması bizleri memnun etmiştir. Bugün de bu sergiyi düzenleyenleri tebrik ediyor katkılarından dolayı herkese teşekkür ederim” dedi.


Konuşmanın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.




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