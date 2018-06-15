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15 Haziran 2018 16:11

Cizre’de resmi bayramlaşma töreni yapıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Cizre’de resmi bayramlaşma töreni yapıldı

15 Haziran 2018 16:11

Törende, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan halkla bayramlaştı.


Şırnak’ın Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Emniyet Müdürü Güngör Yıldız ve İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan ile birlikte öğretmen evinde düzenlenen törende vatandaşlarla bayramlaştı. Cizre Kaymakamlığı tarafından organize edilen kutlama programına, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Sefinç, Doğu Anadolu İhracatçılar birliği (DAİB) Başkan Yardımcısı Süleyman Çağlı, kurum amirleri, işadamları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve amirler, bayramını kutladıkları vatandaşların bulunduğu masaları tek tek gezdi. Yaklaşık bir saat süren bayramlaşma töreninden sonra mülki idare amirleri Cizre Devlet Hastanesi ve polis güvenlik noktalarını ziyaret etti.




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