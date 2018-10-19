İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cizre'de taziye evi çalışmaları sürüyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesinin, Konak Mahallesi’nde yaptırdığı taziye evinde sona gelindi.

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesinin, Konak Mahallesi'nde yaptırdığı taziye evinde sona gelindi.


Cizre Belediyesince, vatandaşların taziyelerini daha iyi ortamda kabul etmelerini sağlamak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Belediye tarafından Konak Mahallesi'nde yapılmakta olan taziye evi çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma mahallelerin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Çalışmaları inceleyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşarak, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.