Cizre'de taziye evi çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesinin, Konak Mahallesi'nde yaptırdığı taziye evinde sona gelindi.

Cizre Belediyesince, vatandaşların taziyelerini daha iyi ortamda kabul etmelerini sağlamak için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Belediye tarafından Konak Mahallesi'nde yapılmakta olan taziye evi çalışmaları tamamlandı. Yapılan çalışma mahallelerin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Çalışmaları inceleyen Kaymakamımız ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşarak, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.