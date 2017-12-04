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04 Aralık 2017 17:13

Cizre’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Cizre’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

04 Aralık 2017 17:13


Kaza, Cizre-İdil karayolu Sulak köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre’den İdil istikametine gitmekte olan Burhan Benek (26) yönetimindeki 18 ED 517 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cesur Kılınç (25) yönetimindeki 73 DY 832 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İki otomobilin çarpışması ile birlikte Cizre’ye gelmekte olan Cengiz Encü (30) idaresindeki yolcu minibüsü de araçlara çarpmamak için manevra yapınca yol ortasındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüleri Burhan Benek, Cesur Kılıç ve Cengiz Encü ile birlikte ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Benek, Kılıç ve Encü, Cizre Devlet Hastanesine, ismi öğrenilemeyen iki kişi de İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Burhan Benek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Benek’in İdil Yaşlı Bakım Merkezi Sorumlusu olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




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