Cizre’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Cizre-İdil karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil’den Cizre istikametine gelmekte Muaz Keskin yönetimindeki 73 SP 88 plakalı kamyon, yağışlı hava ve kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olay yerine yakın olan polis kontrol noktasında görevli polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Salgar ve polislerin de katıldığı kurtarma çalışmasında sürücü, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı araçtan ölü olarak çıkarıldı. Keskin’in cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.