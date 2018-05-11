Cizre Yafes Mahallesi’nde bulunan Cizre Dicle Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği fuarın açılışına, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Emniyet Müdürü Faik Arıcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Vedat Sönmez ile birlikte diğer yetkililer ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin bulunduğu stantları gezen Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, projeleri tek tek inceleyerek projeyi hazırlayan öğrencilerden bilgi aldı. Arıcan, Program sonunda, projeleri hazırlayan öğrencileri ve projelere danışmanlık yapan öğretmenleri tebrik edip başarılarının devamını diledi.