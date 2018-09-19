Cizre'de üst geçit eylemi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup vatandaş, sık sık trafik kazalarının yaşandığı İdil yoluna üst geçit yapılmasını istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Aşağı Çeşme köyü sakinleri, köylerinden geçen İdil karayolunda sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek, köye üst geçit yapılması için eylem gerçekleştirdi. Cizre-İdil karayolu üzerinde toplanan köylüler, basın açıklaması yaptı. Köylüler adına konuşan Muhtar Agit Ruvanas, araç trafiği yoğunluğunun çok fazla olduğu için bundan önceki yıllarda birkaç çocuğun karşıdan karşıya geçmek isterken trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti. En son dün meydana gelen 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını anımsatan Ruvanas, “Meydana gelen bu kazalardan dolayı çocuklarımız okula gidip gelmeye korkar hale geldi. Cizre-İdil karayolunun köyün içinden geçmesi çocuklar ve öğrenciler için büyük bir tehlike arz ediyor" dedi.

“Hız sınırının 50'ye düşürülmesini istiyoruz”

Köyün içinden geçen karayolunu kullanan araçların 100 ve 150 kilometre hızla seyrettiğine dikkat çeken Ruvanas, şunları kaydetti:

“Bizim isteğimiz ve ricamız hız sınırının köy girişinden çıkışına kadar 50 kilometreye düşürülmesidir. Çünkü karayolunun her iki tarafından köylülerimizin evleri bulunuyor. Çocuklarımız ve öğrencilerimizin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesi için yetkililerden bir üst geçit yapılmasını rica ediyoruz. Öğrenciler okula yaya olarak gittiği için karşıdan karşıya geçerken çok korkuyor. Bizler de çocuklarımıza araba çarpar diye korkuyoruz. Öncelikli olarak 18 köye ulaşımı sağlayan bu yolda bir kavşağın yapılmasını istiyoruz. Başka çocukların da ölmemesi için buraya bir üst geçidin yapılmasını çok önemli buluyor ve yetkililerden sesimizi duymasını istiyoruz.”

Karşıdan karşıya giderken çok korktuğunu belirten Mizgin Ruvanas, “Bu yolda daha önce birçok kaza oldu. Okula yaya olarak gidiyoruz. Onun içinde bize bir üst geçit yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Nergiz Ruvanas ise, “Yolun her iki şeridi çalıştığı için bizle çok korkuyoruz karşıdan karşıya gitmeye. Benden daha küçük çocuklar da var onlar nasıl gidecek okula” ifadelerinde bulundu.