Cizre’de yangın: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Dağkapı Mahallesi Lale Sokak’ta bulunan İsmail Sirkeci’ye ait iki katlı evin mutfağında yaşanan patlama ile birlikte yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, olası bir facia yaşanmadan yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, evde bulunan birçok eşya kullanılamaz hale gelirken ismi öğrenilemeyen bir kadın ayağından yaralandı. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının elektrik kablolarında yaşanan kısa devre sonucu meydana geldiği belirtildi.