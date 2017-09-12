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12 Eylül 2017 15:41

Cizre’de Zabıta Haftası kutlandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası nedeni ile kutlama programı düzenlendi.

Cizre’de Zabıta Haftası kutlandı

12 Eylül 2017 15:41


Cizre’de belediye bünyesinde faaliyet yürüten Sıtiya Zin kadın kültür merkezinde düzenlen programda Zabıta Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümü ve Zabıta Haftası coşku ile kutlandı. Zabıta haftası nedeniyle düzenlenen kutlama programında zabıta memurları ile bir araya gelen AK Parti İl kadın kolları başkanı Hatice Atan, "Belediyenin en önemli birimlerinden olan zabıta ekiplerimiz, gece, gündüz demeden günün 24 saati ilçemiz için önemli görevleri yerine getiriyorlar. Mesai gözetmeksizin çalışan tüm arkadaşlarımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, tüm zabıta personelimizin bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum’’ dedi.




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