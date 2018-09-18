Cizre'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-İdil karayolunun 3. kilometresinde bulunan Sulak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdil İstikametinden Cizre'ye doğru gelmekte olan Efendi Aslan (30) idaresindeki 34 PBV 51 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce karşı taraftan gelen ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 73 M 1537 plakalı yolcu minibüsüne çarptı, ardından Hulusi Çelebi yönetimindeki 65 AAC 579 plakalı otomobile çarptıktan sonra yine karşı taraftan gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AH 3935 plakalı otomobile çarptı. Can pazarının yaşandığı zincirleme trafik kazasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Feci kazada araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü Efendi Aslan itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası sıkıştığı yerden çıkarılırken 65 AAC 579 plakalı otomobil sürücüsü Hulusi Çelebi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Cizre, İdil ve Silopi devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Hulusi Çelebi'nin cenazesi ise otopsi için Cizre Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Meydana gelen kaza nedeni ile Cizre-İdil karayolu bir müddet trafiğe kapandı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile yol ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.