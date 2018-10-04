Cizreli esnaflardan Kaymakam ve Belediye Başkanı Arıcan'a teşekkür ziyareti

Cizre'de bazı esnaflar Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan'ı makamında ziyaret edip, ilçeye yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Cizre Belediyesinde Başkan vekili olarak da görev yapan Kaymakam Faik Arıcan, yapılan hizmetlerden dolayı Cizreli Esnaflar tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Arıcan'ı makamında ziyaret eden esnaf ve vatandaşlar belediyenin yapmış olduğu hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip, Arıcan'a bir teşekkür plaketi verdi. Cizreli esnafların yapmış olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıcan, “Belediyemizin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini ileten esnaf, ticaretçi ve vatandaşlarımıza bizde teşekkür ediyoruz. Cizre'nin tüm sıkıntılarını çözmek için çalışma ve hizmet etme azmimiz artarak devam edecektir” dedi.