Cizreli öğrenciler Antalya’ya uğurlandı

Kaymakam Faik Arıcan ve Milli Eğitim Müdürü Şahan İke öğrencileri havalimanından uğurladı.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Cizre’den 184 öğrenci Antalya’ya uğurlandı. Sabah erken vakitlerde velileri ile ilçe milli eğitim müdürlüğü bahçesinde toplanan öğrenciler, ilk defa Antalya’ya gitmenin keyfini yaşadı. Öğrencileri uğurlamaya gelen beraberinde Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şube Müdürü Ahmet Ak ile birlikte havalimanına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Aslen Antalyalı olan Kaymakam Arıcan, gezi ile ilgili öğrencilere bilgiler verip Antalya’yı gezmenin keyfini doyasıya yaşamalarını istedi.

Kaymakam Arıcan, apronda bekleyen uçağın önünde öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra öğrencileri tek tek uğurladı. Uçakta da öğrencileri yalnız bırakmayan Arıcan, uçağa ilk defa binen öğrencilerin sevincine ortak oldu. Öğrencilere yönelik organize edilen Antalya gezisi ile ilgili kısa bir açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, "İlçemizdeki okullarda eğitim gören ve daha önce hiç ilçe dışına çıkmayan 184 öğrencimizi İçişleri Bakanlığınca yürütülen ’Biz Anadoluyuz’ projesi kapsamında Antalya’ya uğurladık.Öğrencilerimiz ülkemizin en güzide şehirlerinden biri olan Antalya’yı görüp doyasıya gezmenin keyfini çıkaracaklar. Aynı zamanda da bu gezi öğrencilerimize hem moral hem de derslerinde de büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.