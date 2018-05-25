Cizreli öğrenciler, öğrenme stillerini uzmanından dinledi

Şırnak’ın Cizre ilçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği konferansta NLP uzmanı ve eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya, öğrencilere “Öğrenme stilleri, öğrenmeyi öğrenme” konularında bilgiler verdi. Konferansa Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Ak ve Mevlit Gayirinal, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Cizre Kaymakamlığı konferans salonundaki programda öğrenciler ile sürekli espri yapan Kapaklıkaya, sinevizyon eşliğinde motivasyonu artırmanın ve öğrenmenin etkili yollarını gösterdi. Kapaklıkaya seminerde öğrenme stilleri, öğrenmeyi öğrenme ve kolay öğrenme tekniklerini üzerinde uygulamalı olarak pratik yaptı.

Program sonunda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, Yazar Kapaklıkaya’ya verdiği konferanslardan dolayı teşekkür etti.