Cizrespor, Gölcük maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi

Lig 3. Grup'ta yer alan Cizrespor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, Gölcükspor maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Cizrespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Gölcükspor karşılaşması öncesinde teknik heyet ve futbolcular yemekte bir araya geldi. Bir restoranda verilen yemeğe Kulüp Başkanı Maruf Sefinç, eski Başkan Salih Sefinç, Teknik Direktör Yusuf Tokuş, Yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve taraftar grubu başkanları katıldı.Cizrespor Kulübü yönetim kurulu üyelerinden Cihan Elçi tarafından verilen yemekte futbolcuların moralinin yerinde olması gözlerden kaçmadı. Gölcükspor maçı öncesinde neşeli bir ortamda bir araya gelen ve sohbet eden futbolcular karşılaşma öncesinde stres attı.

Cizrespor Kulübü 2. Başkanı Maruf Sefinç, Gölcükspor maçı öncesinde teknik heyet ve futbolculara moral vermek ve daha fazla kaynaşmak için böyle bir yemeğe ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, "Cizrespor camiasının birlik beraberlik içinde hedefe yürüyeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Cizre Spor Basın Sözcüsü Erkan Kalaycı ise, "Her şey Cizrespor için. Zorlu bir gurupta ve zorlu bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz. Ama bizim de güçlü bir takımımız olduğu aşikar. Ateşli taraftarlarımız da var. Bu teknik heyet, futbolcu ve centilmen taraftarlarımızla hedefe ulaşacağız" diye konuştu.