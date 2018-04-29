Cizrespor-Osmaniyespor: 1-2

Gurupta kümede kalma mücadelesi veren Osmaniyespor deplasmanda karşılaştığı Cizrespor’u 1-1 süren maçın 90. dakikasında Selim Avcı’nın attığı gol ile 2-1 yendi.
Stad:Şehir
Hakemler: Bayram Başkan xx, Barış Akdağ xx, Eren Özçelik xx
Cizrespor: Burak Kaplan xx, Evren x, Gökhan x, Şamil x, Cemre Atmaca x (Dk.67 Vedat x), Hurşit Meriç x (Dk.80 Osman), Muhammet x, Erhan Eren x (Dk.46 Sayim x), Emrah x, Özer x, Mustafa x.
Osmaniyespor: Ahmet xx, Hüseyin xx, Emrah xx (Dk.81 Kadir) Selim Avcı xxx, İlyas xx, Soner xx, Burak xx, Selçuk xx, Ahmet Çenet xxx, Onur xx, Koray Kurt xxx.
Sarı Kartlar: Şamil,Gökhan, Sayim, Vedat (Cizrespor) Ahmet, Selçuk (Osmaniyespor)
Gol: Mustafa Coşkun (Dk. 45) (Cizrespor) Koray Kurt (Dk. 17), Selim Avcı (dk. 90) Osmaniyespor