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29 Nisan 2018 19:35

Cizrespor-Osmaniyespor: 1-2

Spor Toto 3 Lig 3.

Cizrespor-Osmaniyespor: 1-2

29 Nisan 2018 19:35

Gurupta kümede kalma mücadelesi veren Osmaniyespor deplasmanda karşılaştığı Cizrespor’u 1-1 süren maçın 90. dakikasında Selim Avcı’nın attığı gol ile 2-1 yendi.



Stad:Şehir


Hakemler: Bayram Başkan xx, Barış Akdağ xx, Eren Özçelik xx


Cizrespor: Burak Kaplan xx, Evren x, Gökhan x, Şamil x, Cemre Atmaca x (Dk.67 Vedat x), Hurşit Meriç x (Dk.80 Osman), Muhammet x, Erhan Eren x (Dk.46 Sayim x), Emrah x, Özer x, Mustafa x.


Osmaniyespor: Ahmet xx, Hüseyin xx, Emrah xx (Dk.81 Kadir) Selim Avcı xxx, İlyas xx, Soner xx, Burak xx, Selçuk xx, Ahmet Çenet xxx, Onur xx, Koray Kurt xxx.


Sarı Kartlar: Şamil,Gökhan, Sayim, Vedat (Cizrespor) Ahmet, Selçuk (Osmaniyespor)


Gol: Mustafa Coşkun (Dk. 45) (Cizrespor) Koray Kurt (Dk. 17), Selim Avcı (dk. 90) Osmaniyespor




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