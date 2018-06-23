Lig takımlarından Cizrespor Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile anlaştı.

2017-2018 futbol sezonununda takımı çalıştıran ancak yönetimin istediği gibi sonuçlar alamayan Teknik Direktör Fethi Çokkeser ile yollarını ayıran Cizrespor, geçtiğimiz sezon Çorum Belediyespor’u çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Tokuş ile anlaşmaya vardı. Cizrespor, daha önce prensipte anlaştığı genç Teknik Direktör Yusuf Tokuş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Tokuş’un yardımcılıklarını Erkan Bölükbaş ve Ali Tuna Tanyıldız, Kaleci Antrenörlüğünü ise Erol Ayçiçek yapacak.

Cizrespor Kulüp Başkanı Salih Sefinç, geçtiğimiz sezon güzel bir kadro kurmalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi. Sefinç, "Geride bıraktığımız futbol sezonunda Hurşit Meriç gibi tecrübeli futbolculardan oluşan bir kadro ile 3. ligde mücadele ettik. Yaptığımız güzel transferlere rağmen ligde istediğimiz sonuçları alamadığımız gibi guruptaki sıralamada da istediğimiz yerde olamadık. Onun için bu yıl güzel ve güçlü bir kadro kurmak istiyoruz. Bunun içinde ilk olarak geçtiğimiz futbol sezonunda Çorum Belediyespor’da bir çok ilklere imza atan tecrübeli ve genç teknik adam Yusuf Tokuş ile sözleşme imzaladık” dedi.