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06 Eylül 2018 15:43

Cizrespor’da Ankara Adliyespor maçı hazırlıkları

Spor Toto 3.

Cizrespor’da Ankara Adliyespor maçı hazırlıkları

06 Eylül 2018 15:43

Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor deplasmanda oynayacağı Ankara Adliyespor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yusuf Tokuş hedeflerinin deplasmandan puan ve puanlarla dönmek olduğunu söyledi.


Dicle Nehri kenarında bulunan Hamit Özalp Stadyumunda Adliyespor maçı hazırlıklarına devam eden Cizrespor’da futbolcuların antrenmanda moralli ve istekli olmaları dikkat çekti. Ligin ilk maçında kendi seyircimiz önünde kazandığı üç puanın teknik heyet ve futbolcular açısından iyi bir moral olduğunu belirten Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, deplasmanda oynayacakları Ankara Adliyespor maçından da puan ve punalarla dönerek mutluluğuklarını katlayıp, çıkışlarını sürdürmek istediklerini dile getirdi.




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