Cizrespor'da başkanlığa Maruf Sefinç getirildi

Cizrespor Kulüp Başkanı Salih Sefinç'in istifa etmesi ile birlikte boşalan başkanlığına Maruf Sefinç seçildi.

Cizrespor'un grupta oynadığı ilk 7 maçta alınan kötü sonuçlara tepki gösteren taraftarların, Bağcılarspor maçında yönetimi istifaya davet etmesiyle Kulüp Başkanı Salih Sefinç istifa etti. Bunun üzerine başkanlık görevine yönetim kurulu kararı ile 2. Başkanı Maruf Sefinç (30) getirildi. Yönetim kurulunun kendisini başkan olarak seçmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sefinç, “Yıllardır 2. başkan olarak görev yaptığım Cizrespor'da büyük bir yükün altına girerek başkanlık görevini devralmış durumdayım. Taraftarların ve yönetim kurulunun benden olan beklentilerini çok iyi biliyorum. Bu beklentileri boşa çıkarmamak ve Cizrespor'u layık olduğu yere taşımak için gecemi gündüzüme katarak hizmet etmeye çalışacağım” dedi.