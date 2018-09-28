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Cizrespor'da, Serik Belediyespor hazırlıkları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig'de mücadele eden ve pazar günü sahasında Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Cizrespor, Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, maçı kazanıp taraftarlarına galibiyet hediye etmek istediklerini söyledi.


2018-2019 futbol sezonuna yeni teknik direktör ve yeni futbolculardan oluşan genç bir takımla başlayan ve oynadığı son dört maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan Cizrespor, Serik Belediyespor maçına hazırlanıyor. Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde devam eden Cizrespor'da moraller yüksek olurken, futbolcular 35 derece sıcaklık altında çift kale maç ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarla antrenman yaptı.


Her maçın zorluk derecesinin kendi açılarından önemli olduğunu belirten Cizrespor Teknik Direktörü Yusuf Tokuş, "Rakibimiz kupada oynadığı Ankaragücüspor maçını 2-1 kaybetti. Kupa maçında izlediğimiz Serik Belediyespor bu maçta tam kadro oynadı. Çok iştahlı ve keyif veren bir futbol oynuyorlar. Tabi bizimde iç saha avantajımızı kullanmamız lazım. Sonuçta Cizre'de oynuyoruz burada puan kaybına tahammülümüz yok diye düşünüyoruz. Tabi ki futbol içerisinde istemediğimiz şeyler gelişiyor. Mesela Buca maçında 2-0 geri düştüğümüz gibi. Ama bizim için sevindirici olan maçlarda dönüş yapmamızdır” dedi.

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