Cizrespor’da tazyikli su altında futbol antrenmanı

Spor Toto 3. Lig 3. Gurup’ta mücadele eden Cizrespor’da lig maratonu geçtiğimiz hafta itibari ile start alırken, futbolcular saha zeminine ve iklim şartlarına uyum sağlamak için çalışıyor. Hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ilçede futbolcular antrenmanlarda zor anlar yaşıyor. Aşırı sıcak hava ve sahanın suni çim olması futbolcuların işini daha da zorlaştırıyor. Cizrespor teknik heyet ve yönetimi çareyi itfaiye araçları ile sahayı sulamakta buldu.

Bir yandan sulama bir yandan antrenman

Cizre Belediyesi İtfaiye Amirliği’ne bağlı itfaiye ekipleri futbolcuların sıcak hava ve saha zemininden etkilenmemesi için her gün düzenli olarak sahayı suluyor. Sulama zamanı antrenmana denk gelince sahada renkli görüntüler oluştu.

Cizresporlu futbolcular Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde çalışmalarını sürdürürken itfaiye ekibi de tazyikli su ile hem sahayı suladı hem de futbolcuları serinletti. Tazyikli bir şekilde sıkılan suya rağmen futbolcular hem bu anın keyfini çıkardı hem de antrenmanlarına devam etti.