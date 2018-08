Cizrespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Lig 3. Grup temsilcisi Cizrespor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezonda Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Cizrespor, Ankara Kızılcahamam’da yaptığı kamp çalışmalarının ardından ilçeye dönerek yeni sezon çalışmalarına başladı. Cizre Stadı’nda, Teknik Direktör Yusuf Tokuş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve temel egzersizler ile başladı. Topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Yeni sezonun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Yusuf Tokuş, “İnşallah bu çocuklar bu sene Cizre’ye ayrı bir heyecan katacaklar. Futbol anlamında iştahlı, zevkli, keyifli maçlar izleteceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Takım hazır hale geldi”

Kamp çalışmaları ve yapılan hazırlık maçları ile birlikte takımın futbol oynamaya hazır hale geldiğini vurgulayan Tokuş, “Kızılcahamam’da yaptığımız kamp iyi geçti. 5 hazırlık maçı oynadık, tabi bunların ikisi üst lig olmak üzere üç tanesi de bizim kendi ligimizden takımlardı ve oyunlar başa baş geçti. Buradaki çalışmalarımızı da gündüzleri sıcak olduğu için akşam vakitlerinde yapıyoruz. Oyuncular sıcaktan şikayetçi ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

“Cizrespor’un hedefi belli”

Cizrespor’un hedefinin belli olduğunu ifade eden Tokuş, "Takımımız bu sene gençleşti. Farklı bir vizyonumuz var. Hedefimiz Cizrespor’u taşıyabildiğimiz kadar üst sıralara taşımak. Bu ligde her takımın iddiası var. Onların ne kadar iddiası varsa aynı şartlarda bizim de o kadar iddiamız var. Ekibimiz şu an maç oynamaya hazır. Sabırsızlıkla hafta sonu oynayacağımız Payasspor maçını bekliyoruz. İnşallah bu çocuklar bu sene Cizre’ye ayrı bir heyecan katacaklar. Sonuç ne olursa olsun taraftarımızı arkamızda ve yanımızda görmek istiyoruz. Cizrespor içeride oynadığı maçlarda taraftar baskısını her zaman uygulayan bir takım" şeklinde konuştu.