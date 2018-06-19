Cizre’ye 10 bin 500 kişilik stadyum yapılıyor

Hem 10 bin 500 kişilik stat hem de gençlik merkezleri yaparak bu ihtiyacı gidereceğiz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İdil ilçesinin ardından Cizre’de yapılacak tesislerin arazilerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Konak Mahallesi Bozalan Konutları mevkisinde yapılacak olan 18 dönüm arazideki 10 bin 500 kişilik stat yerini gezen Bakan Bak, yetkililerden bilgi aldı. Cizre’ye yeni spor tesisleri kazandıracaklarını belirten Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spor adamı olmasının kendileri için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti. Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımız sporla ilgili bir şey istediğimizde ‘Hemen süratle hayata geçirin gençlere hizmet götürün mahallelere basketbol sahası, halı saha yapın’ diyor. İnşallah bu eserleri hızla sporcularımızla buluşturacağız. AK Parti iktidara gelmeden önce tesis sayısı bin 575 iken AK Parti döneminde ise bu sayı 2 bin 878 oldu. Diğer tesislerle birlikte bu sayı 5 bini geçiyor. Sadece Spor Toto’nun bünyesinde yaptığımız saha sayısı 4 bin. Burası günden güne büyüyen bir ilçemiz ve nüfusu da kalabalık. Hem 10 bin 500 kişilik stat hem de gençlik merkezleri yaparak bu ihtiyacı gidereceğiz" dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet daha sonra buradan Cudi Mahallesi İdil Caddesi eski karayolları bahçesinde yapılması planlanan gençlik merkezi arazisinde incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Burada Vali Mehmet Aktaş ve Kaymakam Faik Arıcan’a yapılacak çalışmalar hakkında talimatlar da veren Bakan Bak, İdil Caddesi’ne asılan gençlik merkezi reklam afişini yakından inceleyip afişin önünde gazetecilere poz verdi.