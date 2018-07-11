Çocukların Habur Çayı’nda tehlikeli gece eğlencesi

Kato Dağı ve Faraşin yaylasından beslenen çay sularında yüzen çocuklar, daha sonra çay kenarında yaktıkları ateşin başında toplanıyor.

Beytüşşebap’ta çocuklar serinlemek ve eğlenmek için tehlikeye aldırış etmiyor. İlçenin Başaran köyünde çocuklar, Kato Dağı ve Faraşin yaylasından beslenen ve derinliği 25 metreye kadar ulaşan Habur Çayı’na girerek serinliyor. Çaya gündüz girmekle yetinmeyen çocuklar, gece geç saatlere kadar yüzüp, daha sonra ise, çay kenarında yaktıkları ateşin başında toplanıyor.

Çocuklardan Kerem Gökçe, günlerdir çayda yüzdüklerini belirterek, “Özellikle yaklaşık bir haftadır hava çok sıcak. Gündüz yüzüyoruz ama çok terliyoruz. Bir de gündüzleri çevrede çok yılan oluyor. Bu nedenle akşamları da yüzüyoruz” dedi.

Kenan Armağan ise, sıcaktan korunmak için yüzdüklerini ifade ederek, “Günlerdir hava çok sıcak. Saat 20.00’da gelip burada ateş yakıyoruz. Daha sonra da yüzüyoruz. 2 saat kadar yüzdükten sonra eve geliyoruz. Gelir gelmez de yorgunluktan uyuyoruz. Karanlık ama çok da tehlikeli değil, korkmuyoruz” diye konuştu.