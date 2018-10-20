Cudi Mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye ekipleri Cudi Mahallesinde yol yapım çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ederken, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan çalışmaları yerinde inceledi.

Cizre Belediyesi Cudi Mahallesi Caferi Sadık Caddesini çevre yoluna bağlayan 800 metrelik yeni imar yolu açma çalışmalarına devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek "Caferi Sadık Caddesini çevre yoluna bağlayan yeni imar yolu açma çalışması başlatmış bulunmaktayız, yaklaşık 1 kilometrelik alanda gerçekleştireceğimiz çalışma ile bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamış olacağız. Gelişen şehrimizde çalışmalarımıza ara vermeden hızlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.