Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kato kahramanlarına selam

Süleyman Soylu’nun Kato Dağı ziyareti sırasında cep telefonu ile kahraman askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanımızı kimse bölemeyecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram namazını Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kıldıktan sonra kahraman Mehmetçikle bayramlaşmak üzere Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile birlikte 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı zirvesine çıktı. Helikopterle Kato Dağı’na çıkarak askerlerle kahvaltı yapan ve sorunlarını dinleyen Bakan Soylu, kahvaltı sofrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun telefonuyla kahraman askerlere seslendi. Erdoğan, "Bütün kardeşlerimize öncelikle selam sevgilerimi gönderiyorum Kurban bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayram ve nice zaferlere bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. İnşallah geleceğimiz de zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak bu vatanımızı kimse bölemeyecek ve milletimiz çok daha refah huzur içinde olacaktır nice bayramlara diyorum tekrar Kurban bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinleyen askerler ise bu tablodan büyük gurur duyduklarını söyledi. Vatan savunması için Kato Dağı zirvesinde hem terörle hem çetin geçen mevsim şartları ile mücadele eden kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin Irak’ın kuzeyinde bulunan barınma alanlarından Kato Dağı üzerinden Türkiye’ye girişlerine izin vermiyor.