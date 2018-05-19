Dağlara terör yerine huzur geldi

Yıllarca terör örgütünün üs olarak kullandığı Kato Dağı’nda sağlanan huzur ile birlikte yaylaya çıkan vatandaşlar, Kato’nun zirvesinde süt sağdı. Terörden tamamen arındırılan Kato Dağı’na yıllar sonra huzur gelmesi bölge halkında sevince neden oldu.

Terör örgütü PKK’nın ’Türkiye’deki Kandil’ olarak adlandırdığı ve ’Girilmez’ denilen Kato Dağı’na yönelik 19 Nisan 2017’de başlatılan Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonunda onlarca sığınak imha edilirken, tonlarca patlayıcı ve binlerce silah ele geçirilerek bölge tamamen teröristlerden temizlendi. Bölgeyi teröristlerden temizleyen güvenlik kuvvetleri Irak’ın kuzeyinde bulunan terör kamplarından Türkiye’ye geçişleri önlemek için de Kato Dağı’nın önemli noktalarında karakollar kurarak bölgeyi tamamen kontrol altına aldı. Güvenlik kuvvetlerinin sağladığı huzur bölge halkına rahat bir nefes aldırdı. Vatandaşlar yaylaya gidişlerin serbest olmasıyla birlikte yıllardır mahrum kaldıkları Kato Dağı’na çıktı. Hayvanları ile dağın zirvesine çıkan Berivanlar, zirvede süt sağmanın keyfini çıkardı.

Köylüler yıllar sonra Kato’nun zirvesine çıktı

Beytüşşebap ilçesinde yıllardır terör olayları yüzünden yaylaya çıkamayan vatandaşlar huzur ve güvenliğin sağlandığı Kato Dağı zirvesine kadar çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar Feraşin, Kato ve Laleş yaylalarına çıkmaya başladı. İlkbahar aylarında hayvanlarını yaylalara çıkaran köylüler ve Berivanlar gönül rahatlığıyla yaylalarda kalabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın verdiği müjde ile yaylaların serbest olacağını öğrenen köylüler ve Berivanlar günler öncesinden hazırlıklarını yaptıkları yolculuğa başladı. Feraşin Yaylası ve 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı zirvesine kadar çıkan göçerler ve yöre halkı, yıllardır tahrip olan yolların onarılmasını istiyor. Laleş Yaylası’na çıkan Berivanlar süt sağıp akşam vakitlerinde evlerine dönüyor. Dört koldan başlatılan operasyonlar sayesinde bölge teröristlerden temizlenirken, huzur ile birlikte yaylalara akın eden köylüler, teröristlerin yıllarca kan döktüğü dağlarda farklı bir görüntü oluşturdu.

Vatandaşlar yaylalara daha rahat ulaşmak için destek bekliyor

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar yolların temizlenmesi ve yağmurlar nedeniyle zarar gören yerlerin onarılmasını talep etti. Kemal Durmuş, "Koyun sahibiyim kaç senedir çok eziyet çektik. Allah razı olsun bu sene meralar serbest oldu. Çok memnun olduk. Yalnız bizim sorunlarımız var. Yollarımız çok kötü bir durumda. Yollarımız açılırsa daha iyi olur. Arabalarla koyun sağmaya gidiyoruz. Geçen sene mazotun litresi 4 liraydı, bu yıl 6 lira oldu. Çok pahalıdır. Yaylaların serbest edilmesinden bu yana çok memnun kaldığımızı söyleyebilirim. İnşallah daha iyi olacak" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Beytüşşebap İlçe Müdürü Salih Aktaş ise yaylaya gidişin serbest olduğu günden beri göçer sayısında artış yaşandığını söyledi. Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu sene yaylalar mera alanları kullanıma açıldı. Bununda etkisiyle dışarıdan özellikle Silopi, Cizre, Şırnak, Siirt’ten göçer hayvanlar geliyor. Bu noktada şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Vatandaşlarımız resmi evraklarını bize teslim ediyor. Ve biz takibini yapıyoruz. Şu anda bir sıkıntımız yok’’ diye konuştu.

Binlerce küçükbaş hayvanın geldiği Beytüşşebap ilçesinde göçerler yaylaya çıkarılıp eskisi gibi yeniden hayatın canlanmasına ortam oluşturdu. Bu durumun peynir, yoğurt ve et fiyatlarında düşüş sağlayacağını belirten göçerler, bunun da hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını dile getirdi.

Terör bitti, dağlar şenlendi

Yıllardır yaylalara gönül rahatlığıyla çıkamayan Beytüşşebaplılar Kato Dağı’nın terörden temizlenmesi ile birlikte dağları şenlendirdi. Huzur ve güven ortamının oluşmasının ardından bölge halkı hayvanları ile dağlara, yaylalara çıkmaya başladı. Bu durum da yıllardır bölgede hasret olunan görüntüyü ortaya çıkardı. Yaylalara çıkan göçerler hayvanlarının rahat edeceği bölgelerde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.