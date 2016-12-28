Deniz Feneri’nden terör mağduru çocuklara yardım

Deniz Feneri Derneği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ortaklaşa yürüttüğü, LC-Waikiki’nin de desteklediği “Çocuklar Üşümesin” projesi çerçevesinde, terör mağduru Şırnaklı çocuklara kışlık kıyafet dağıtımı yapılmaya başlandı.

Deniz Feneri Derneği ile MÜSİAD tarafından yürütülen ve LC-Waikiki tarafından desteklenen “Çocuklar Üşümesin” projesi çerçevesinde, içerisinde kışlık kıyafetlerin bulunduğu insani yardım tırı dün sabah saatlerinde Şırnak’a geldi. Deniz Feneri Derneği Saha Sorumlusu Emre Coşkun, yaklaşık 50 bin parça giyim yardımı getirdiklerini belirterek, “Tırımız dün sabah saatlerinde kente giriş yaptı. Bugün Şırnak merkezinde bulunan 26 okula 50 bin parçaya yakın bot, mont, bere vesaire dağıtacağız. Bin yıllık kardeşliğimizin meyvelerini burada alıyoruz. Kardeşliğimizi kimse bozamayacak. Deniz Feneri Derneği her daim terör mağduru ve doğu bölgesinde yaşayan halkımızın yanında olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Bağışçıların yardımıyla haftaya da Cizre’de 4 bine yakın öğrenciye yardımda bulunacaklarını anlatan Coşkun, “Bölgedeki tüm terör mağduru ailelere yardım yapılmaya devam edilecektir. Burada İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğünün temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldular. 690 bin TL değerindeki giyim malzemesini buradaki terör mağduru öğrencilere dağıtacağız. Bağışçılarımızın desteği arttıkça inşallah bu sayılar da artacaktır” diye konuştu.



“Çocukların ayağında çorap bile yok”

Şırnak’taki bazı çocukların ayağında çorabın bile olmadığına dikkat çeken Coşkun, şunları kaydetti:

“Buraya gelip bunları yaşamak gerekiyor. Söylenecek söz bulamıyorum. Kimi çocuğumuzun ayağında çorap yok. Hepimiz bir iyilik neferi olduğumuz sürece hiçbir çocuğumuz çorapsız kalmayacak, hiçbir çocuğumuz ayakkabısız botsuz, montsuz kalmayacak. Bizler dünyadaki son yoksul kişiye ulaşana kadar Deniz Feneri Derneği olarak devam edeceğiz.”