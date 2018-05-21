kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir iftar programı düzenledi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı çalışanları, DHMİ’nin 85. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Orhan Doğan Caddesi Sanat Sokağı’nda özel bir restoranda düzenlenen iftar programında kısa bir konuşma yapan Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, "Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı olarak 5 yılda 1 milyon 300 bin yolcu taşımışız ve bunda havalimanı çalışanlarının emekleri çok büyüktür" dedi.

2018 yılında hedeflerinin 400 bin yolcu olduğuna vurgu yapan Benek, "Sadece 4 ayda 150 bin yolcu taşıdık, bu da çok iyi bir rakam. Temmuz 2013 yılında kurulan havalimanımızda üç uçakla başladığımız yolculuğumuzda haftalık olarak 52 sefer düzenliyoruz. Bunda başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ulaştırma Bakanımız, Genel Müdürümüz Funda Ocak hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Genel müdürümüz her çalışmamızda bize destek çıktı. Havalimanımız uluslararası düzeyde ve personel bazında da hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda havalimanımızın üst düzeyde hizmet vermesinde emekleri olan bütün çalışanlara teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim" dedi.