Dicle Elektrik Şırnak’ta pano montajına yeniden başladı

Kaliteli ve kesintisiz elektrik arzı için gerekli olan kayıt dışı kullanımı önlemeyi de içeren yatırımlara karşı çıkılan yerlerden biri olan Şırnak’ın Cizre, Silopi ve Güçlükonak ilçelerinde kısa süre öncesine kadar Dicle Elektrik tarafından kurulan panolara saldırılar yaşanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmelikleri doğrultusunda Şırnak’taki müşterilerine de kaliteli ve kesintisiz enerji vermek için yatırım yapan Dicle Elektrik, burada iletim hatlarını yer altına aldı. Bu yatırımla birlikte Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları kuruldu. Yatırım bölgesindeki vatandaşlar arıza ve buna bağlı kesintiler sona erdiği için yatırımdan duydukları memnuniyeti dile getirirken kayıt dışı kullanımda ısrarcı olan kesimler ise ölçüm cihazlarını da içerisinde barındıran panoları yakıp kırmaya başladı. Son 3 yıl içerisinde Silopi’de 106, Güçlükonak’ta 105 Cizre’de 102 ve Şırnak il merkezinde 22 olmak üzere toplam 335 pano tahrip edildi. Yaşanan bu olaylarla ilgili gerek yöneticiler, gerekse güvenlik birimlerinin çabaları sonucunda birçok saldırı olayının faili belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Cizre ve Silopi’de çalışmalar yeniden başladı

Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde de bir süredir sayaçlarının konutları dışına kurulacak olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon panolarında muhafaza edilmesine karşı çıkan bazı vatandaşlar, Dicle Elektrik tarafından başlatılan yatırım çalışmalarını engelliyordu. Bu sebeple yaşanan sorun, gerek ilçedeki yöneticilerin devreye girmesi gerekse Dicle Elektrik ekiplerinin vatandaşlara bu yatırımın sağlayacağı faydaları anlatarak onları ikna etmesinin ardından önemli ölçüde sona erdi. Bunun ardından da enerjisi kesik olan yerlere elektrik verilerek, gerekli yatırım çalışmalarına yeniden başlandı.

Sisteme dahil edilen aboneler memnun

Kaçak kullanmakta ısrarcı olanların gerçekleştirdiği saldırılara rağmen Dicle Elektrik Dağıtım, bir yandan halka bu panoların ileride sağlayacağı yararları anlatmaya, diğer yandan da kırılanları yenilemeye devam etti. Yenilemelerin dışında son 1,5 yılda Şırnak’ta 1.018 pano monte edilerek işler hale getirilen 538 pano bölgesindeki 4.720 abone bu sisteme dahil edildi. Enerji şirketi Şırnak’ta yıl sonuna kadar 12 bin aboneyi daha sisteme dahil etmeyi planlıyor. Sisteme dahil edilerek kayıpsız, kesintisiz, kaliteli elektrik enerjisi kullanmaya başlayan ve bu sayede adeta elektrik kesintilerini unutan aboneler Dicle Elektrik’e teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Önce karşı çıkanlar şimdi memnun

Dicle Elektrik Dağıtım şirketinin sorumluluk bölgesinde kayıt dışı kullanımı önlemeye dönük yatırımların tamamlandığı yerlerde, kayıpların azaltılması ile birlikte enerji kalitesi de kayda değer biçimde artıyor. Kayıt dışının neden olduğu aşırı tüketim sona erince trafoların üzerindeki yük azaldı ve buna bağlı arızalar da kesintiler de sona erdi. Daha önce sık sık yaşanan arızalar yüzünden elektrik kesintileri yaşayan, ancak yatırımlar sonrasında bunun en aza indiğini bizzat yaşayarak gören vatandaşlar, her fırsatta engellemelerden dolayı pişmanlıklarını, yatırımlardan dolayı da memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Yatırım bölgelerindeki bu memnuniyeti gören ve daha düne kadar yatırım karşıtı eylemler yapanların büyük bir kısmı bu olumsuz tavırlarını değiştirmeye başladı.