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Dicle Elektrik'ten Şırnak'a 1,3 milyon liralık iyileştirme yatırımı

Kış mevsimi yaklaşırken Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki şehir merkezleri gibi kırsalda da bakım, onarım çalışmalarının yanında kırsalda şebeke iyileştirme yatırımları yapıyor.

Enerji şirketi, bu çerçevede Şırnak kırsalında kış öncesi bir milyon 350 bin liralık yatırım yapacak.


Tüketicilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji sunmak için çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü kışa hazırlık çalışmalarına başladı. Kış mevsiminin oldukça sert geçtiği Şırnak'ta Sistem İşletme Yöneticiliği ekipleri tarafından 200 kilometre orta ve 180 kilometre alçak gerilim hattının yanı sıra 260 trafo ile 40 kesici ölçü kabininde gerekli bakım çalışmaları yapıldı. Aydınlatma şebekesinin de elden geçirildiği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 26 bin adet armatür tek tek kontrol edildi ve değişik sebeplerle yaşanan arızalar yüzünden yanmayan armatürler yenileri ile değiştirildi.



Kırsaldaki şebeke iyileştiriliyor


İl merkezi ve ilçelerde yapılan kış öncesi bakım çalışmalarının yanında Dicle Elektrik tarafından kırsaldaki enerji nakil hatlarının iyileştirilmesi için de çalışma başlatıldı. Kırsalda yaşayan tüketicilerin kışın kesintisiz enerji alabilmeleri için Dicle Elektrik, iletim hatlarını iyileştirmeye başladı. Alınan bilgiye göre bir milyon 350 bin liralık yatırım ile Şırnak kırsalındaki hatlar kış gelmeden iyileştirilecek.

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