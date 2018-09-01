Dicle Nehri’nde kaybolan işçilerin cansız bedenine ulaşıldı

Çğlayan’ın cesedi, kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta Suriye sınırında bulundu.

Cizre’ye bağlı Kurtuluş köyü yakınlarındaki yol yapım inşaatında çalışan Midyatlı Hasan Çağlayan ve Yasin Zengin, 30 Ağustos Perşembe günü 17.00 sularında serinlemek için Dicle Nehri’ne girdi. Arkadaşının akıntıya kapıldığını gören Zengin, Çağlayan’ı kurtarmak istedi. Bir süre suda çırpınarak kurtarma çabaları veren 2 genç daha sonra birlikte akıntıya kapılarak nehirde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.

Jandarma ve kurtarma ekipleri seferber oldu

Yaşanan olaydan sonra Cizre Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi, gönüllü dalgıçlar ve jandarma, kayıp gençleri bulmak için su altında ve nehir kıyısında bütün imkanları kullanarak seferber oldu. Kurtarma ekiplerinin yapmış olduğu hummalı çalışmalar sonucunda Yasin Zengin’in cansız bedeni bir gün sonra kaybolduğu alanın biraz ilerisinde bulundu.

Dün ara verilen arama kurtarma çalışmaları bugün sabahın erken saatlerinde tekrardan başladı. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte jandarmanın da seferber olduğu çalışmalar devam ederken, Suriye sınırında nehirde bir cesedin bulunduğu bilgisi üzerine kurtarma ekipleri buraya Kısa sürede olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri balıkçıların sınırda bulduğu cesedin kayıp işçi Hasan Çağlayan’a ait olduğunu belirledi. Çağlayan’ın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Üç gündür askerlerle birlikte nehir kıyısında kayıp işçileri bulmak için arama çalışmalarına katılan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Yaşar Güzel, hastaneye gelerek acılı aileyi teselli ederek başsağlığı diledi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor