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Dicle Nehri'nde kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriyeli gencin cansız bedeni bulundu.


Mardin'den Cizre'ye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen ve serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde arkadaşlarının gözü önünde akıntıya kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Suriye vatandaşı Muhammet El Tamer'in cesedi, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu boğulduğu yerin biraz ilerisinde bulundu.


Muhammet El Tamer'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada Suriyeli gencin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Suriyeli gencin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Nusaybin üzerinden ailesinin yaşadığı Suriye'ye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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