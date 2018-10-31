Dicle Nehrinde mahsur kalan eşek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehrinde 10 günden bu yana mahsur kalan eşek Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtuluş Köyü mevkiinde Dicle Nehrinde 10 günden bu yana mahsur kalan eşek itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kurtarıldı. Cizre'de 10 gün önce nehrin ortasında oluşan adacıkta otlanan ve sağanak yağış nedeni ile su seviyesi yükselince mahsur kalan eşeği gören vatandaşların tüm çabaları kurtarmak için sonuç vermezken belediye itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla eşek, mahsur kaldığı adacıktan alınarak sahiplerine teslim edildi.