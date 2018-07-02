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02 Temmuz 2018 20:55

Dicle Nehri’ne giren 2 çocuk boğuldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2 çocuk, serinlemek için girdikleri Dicle Nehri’nde boğularak hayatını kaybetti.

Dicle Nehri’ne giren 2 çocuk boğuldu

02 Temmuz 2018 20:55


Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu Cizre ilçesinde serinlemek için Yafes Mahallesi Atatürk Parkı’nın yanından geçen Dicle Nehri’ne giren 13 yaşlarındaki Baran Haykır ve akrabası Roşat Noyan, akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çocukların suda kaybolduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek, çocukları kurtarmak için nehre atladı. Vatandaşların çabaları sonuç vermezken, olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi çocukları bulmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, görevlilerden bilgi aldıktan sonra çalışmaları yerinde takip etti. Dalgıçlar, bir saatlik çalışmanın ardından çocukların cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri ambulanslarla otopsi için Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler sudan çıkarıldığı sırada bazı kadınlar sinir krizi geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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