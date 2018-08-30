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30 Ağustos 2018 19:26

Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri’ne serinlemek için giren 2 işçi akıntıya kapılarak kayboldu.

Dicle Nehri’ne giren 2 işçi kayboldu

30 Ağustos 2018 19:26


Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş köyü yakınlarında saat 17.00 sularında serinlemek için Dicle Nehri’ne giren ve yol yapım çalışmalarında çalışan Hasan Çağlayan (18) ve Yasin Zengin (24) isimli işçiler, akıntıya kapılarak gözlerden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi ile birlikte olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi iki işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Olayı duyan köylüler ise nehir kıyısına akın etti. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı nehir kıyısında vatandaşların bekleyişi sürerken çevre illerden Cizre’ye su altı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.


Nehir kenarına gelen iki işçinin yakınları ise sinir krizleri geçirdi. İki işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.




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