Dicle'de akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Cizre ilçesi Nur Mahallesi Tank Taburu mevkisinde serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki Muhammed Karakoyun akıntıya kapılarak kayboldu. Küçük çocuğun aniden gözden kaybolduğunu gören görevli bir asker durumu üstlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen askerler, çocuğu aramaya başladı. Ancak çocuk bulunamadı. Olay yerine gelen Cizre Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Ekibinden 1 kişi ile gönüllü 4 dalgıç, kaybolan çocuğu bulmak için arama çalışmalarına başladı. Olayı duyan mahalleli ve çocuğun yakınları da nehir kıyısına akın etti. Dalgıçlar, bir süre sonra Karakoyun'a ulaşarak, karaya çıkardı. Ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Karakoyun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.