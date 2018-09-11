Dicle'ye giren Suriyeli genç kayboldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Suriyeli genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin'den Cizre'ye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen 22 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Tamer, serinlemek için Kurtuluş köyü mevkisinde Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan El Tamer, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edilerek, nehirde arama çalışmaları başlatıldı. Polisin de geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede arama çalışmaları sürüyor.