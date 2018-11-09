DİKA'da Beytüşşebap'a yatırım atağı

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Zümrüt Kaplıcaları için Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) çalışma başlattı.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve beraberindeki heyet Beytüşşebap ilçesinde gerçekleştirilecek projelerle ilgili incelemelerde bulundu. İlçeye 7 kilometre uzakta bulunan Kato dağı eteklerindeki Zümrüt Kaplıcaları için 2 milyon 163 bin Türk lirası ödenek çıkartan DİKA, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'i makamında ziyaret etti. KOSGEB tarafından verilen eğitimde sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgelerini dağıttı. İlçe için hazırlanan birçok projenin faaliyete geçmesi için çalışma başlattıklarını belirten DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, “En kısa zamanda Zümrüt Kaplıcalarını modern bir tesis haline getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun. İlçe kaymakamımıza göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim. Yeni sertifika sahibi olan bu kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim. Her biri projesini bizlerle paylaştı bu kardeşlerimiz projelerini hazırlayıp bize sunduktan sonra gerekli çalışmayı başlatacağız. KOSGEB ve DİKA olarak hizmetinizde olacağız. Yeter ki bir işletmeniz olsun‘' dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Pendik de ilçeye verilen destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, “Devletimiz bütün kurumlarıyla bölge insanımızın kalkınması, mutluluğu ve refahı için gerekli çalışmaları özenle, gayretle ve büyük bir aşkla yapmaktadır. Batıdaki vatandaşımız hangi haklardan yararlanıyorsa buradaki vatandaşlarımızın da aynı imkanlardan yararlandırma noktasında gerekli azmi ve kararlılığı gösteriyoruz. İnşallah bu açık çek olarak kabul edilen bu sertifikalar yatırımla fiiliyata ve somut dönüşür” diye konuştu.

“Terör yıktı biz inşa edeceğiz”

Bazı provokatörlerin devletin bölgeye gerekli özeni, desteği ve yatırımı yapmadığını iddia ettiğini aktaran Pendik, şunları kaydetti:

“Devletimiz çok büyük yatırımlar yapmakta ve bütün kurumlarıyla buraya pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bunun da en somut göstergesi inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde olacak. Terör siyaseti, hendek siyaseti yapan fitne fesat siyaseti yapanlara bir cevap verin. Terör kaplıcaları yakıp yıktı yine biz inşa edeceğiz. Sertifikaların hayırlı olmasını diliyorum.”