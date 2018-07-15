Doğu ve Güneydoğu Bölge Baro Başkanları Cizre’de toplandı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Baro Başkanlarının toplantısı Şırnak’ın Cizre ilçesinde gerçekleştirildi. Şırnak Barosunun ev sahipliğinde bir araya gelen Adıyaman, Ağrı, Batman, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van ve Tunceli Baro Başkanları gündeme dair, siyasal, toplumsal ve hukuksal sorunları masaya yatırdı.

Gerçekleşen toplantıyla ilgili Bölge Baro Başkanları adına bir konuşma yapan Şırnak Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçtiği şu günlerde, yeni sistemle yönetimde ve bürokraside yaşanan aksaklıkların giderilerek, insan haklarına dayalı demokratik bir sosyal hukuk devleti anlayışının geliştirilmesi tüm ülkede olduğu gibi bizlerde de öncelikli beklenti olmuştur. Toplumun tamamını kucaklayan bir siyaset dilinin yerleşmesi ve farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerekmektedir. Her demokratik sistemde olduğu gibi demokrasinin temel şartı olan erkler ayrılığı ve denge denetlemenin yeni sistemde güçlü bir şekilde tesis edilerek eksiksiz bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini ve demokratikleşme yönünde adımlar atılması gerektiğini vurgulamak isteriz” dedi.

"Darbe teşebbüsünü bir kez daha kınıyoruz"

15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümüne denk gelen toplantıda FETÖ/PDY darbe teşebbüsünü bir kez daha kınadıklarını ifade eden Elçi, “Bundan çıkarılması gereken dersler olduğunu ve bir daha ülkemizin darbelere zemin hazırlayacak tüm oluşumlardan arındırılması gerektiğinin ve darbelerin panzehirinin demokratikleşme olduğunun altını çizmek istiyoruz. Buradan yola çıkarak vurgulanması gereken ana konu; millet iradesinin üzerinde bir güç olmadığı gerçeğidir. Bölge baroları olarak, Kürt meselesinin kalıcı çözümü için demokratik ve sivil siyaset kanallarının açılmasının gerekliliğine inanıyor, toplumsal tüm sorunlarımızı diyalog, hukuk, akıl ve vicdan ekseninde çözmenin mümkün olacağını vurguluyoruz. Bu anlamda siyasal iktidardan, tüm siyasi partilerden, seçilmiş tüm milletvekillerinden yeniden bir barış ve huzur ortamını hayata geçirmelerini beklemekteyiz” diye konuştu.