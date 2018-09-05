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05 Eylül 2018 09:46

Domatesler 1 kilogramı aştı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde organik domateslerin ağırlığı 1 kilogramı aştı.

Domatesler 1 kilogramı aştı

05 Eylül 2018 09:46

Bahçelerde domates hasadı yapan köylüler iki kiloya yakın domatesleri toplamaya başladı.


İlçeye bağlı Başaran köyünde bahçelerde organik domates yetiştiren köylüler 1 kilo ile 2 kilo arasında değişen dev domateslerin hasadını yaptı. Toplatılan domatesi kimi satarken kimisi de kurutmayı tercih etti. Kış aylarının çetin geçtiği ilçede vatandaşlar kış hazırlıklarına da başladı. Köylülerden Agit Östunç, bahçesine ektiği domateslerden çok verim aldığını, bu nedenle hem sattığını hem de kuruttuğunu söyledi. Östunç, "Bahçelerimize bu yıl domates ektik ve verimini çok güzel aldık. Bazı domateslerin ağırlığı 2 kilogramı geçti. Biz bunların yarısını sattık, yarısını da damlarda bekletip kurutacağız ve kış aylarında tüketeceğiz" dedi.




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