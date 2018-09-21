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Doru ailesinin ev inşaatı tamamlanmak üzere

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evleri harabeye dönen Ömer Doru ve Eşi Lale Aytış’ın belediye tarafından yaptırılan evleri tamamlanmak üzere.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde evleri harabeye dönen Ömer Doru ve Eşi Lale Aytış'ın belediye tarafından yaptırılan evleri tamamlanmak üzere.


Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın talimatı doğrultusunda, iş makineleri evi yıktıktan sonra inşaat ustaları tarafından yeni baştan bir ev yapıldı. Şu ana kadar dış duvar, sıva, iç dekorasyon işleri gerçekleştirilen ev, kısa süre de Doru ailesine teslim edilecek.


Engelli eşi ile Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezine bağlı bir hane de barınan Ömer Doru, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a teşekkürlerini iletti.

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