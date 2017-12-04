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04 Aralık 2017 13:24

Down Sendromlu Can trafik polisi oldu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Can adlı Down Sendromlu genç, araçlara yön gösterdi.

Down Sendromlu Can trafik polisi oldu

04 Aralık 2017 13:24


Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle trafik polisleri, Can ismindeki Down Sendromlu gence polis kıyafeti giydirip, resmi araçtan anons yaptırdı. Polislerin verdiği resmi polis üniformasını giyen Can, polislerle birlikte caddedeki trafik akışını kontrol edip, araçları yönlendirdi. Polis otosuna da binen engelli genç, sağlı sollu park eden araç sahiplerine yönelik Kürtçe ve Türkçe anons yaparak trafiği aksatmamalarını istedi. Can’ı gören vatandaşlar ise el sallayarak, cep telefonlarıyla görüntü aldı.




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